La hija de Demi Moore y Bruce Willis cuenta la terrible experiencia que sufrió cuando perdió la virginidad

Rumer Willis ha decidido mostrarse de lo más sincera y abrirse al completo en la última entrevista que ha concedido.

En esta ocasión, la hija de Demi Moore y Bruce Willis ha concedido unas declaraciones donde ha querido hacer algunas sorprendentes confesiones. Durante la entrevista, la actriz, de 31 años, ha hecho duras declaraciones sobre la adición a las drogas, que vivió hace unos años y sobre su traumática experiencia cuando perdió la virginidad.

"Cuando perdí mi virginidad, tenía 18 años, estaba más preocupada por la vergüenza que sentía por no haberlo hecho nunca antes", declaró en el programa de Facebook 'Red Table Talk'. "No fui abusada ni violada, pero no dije que sí. No estaba demasiado entusiasmada... pero tampoco dije que no", confesando también que el hombre con quien lo hizo era "bastante mayor y se aprovechó de mi".

