Rumer Willis, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, participará en un programa de citas en televisión

SERÍA SU SEGUNDO PROGRAMA EN LA TELE

La hija de Demi Moore y Bruce Willis tiene talento participando en los programas de televisión. Así lo demostró ganando 'Dancing With The Stars' y ahora vuelve a hacerlo: los productores se han vuelto a fijar en ella para protagonizar un formato de citas llamado 'The Bachelorette'. Así, la joven tendría que elegir entre 25 pretendientes para comenzar una historia de amor.