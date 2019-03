Rumer Willis se hace un tatuaje de dos bailarines después de ganar el programa 'Dancing With The Stars'

Para no olvidar la experiencia vivida

Rumer Willis ha sido la ganadora del programa estadounidense de baile, 'Dancing With The Stars', y por ello la hija de Bruce Willis y Demi Moore ha decidido tatuarse en el brazo la imagen de dos bailarines y compartir la foto por las redes sociales. Rumer afirma que el programa le ha ayudado mucho como persona, así que para no olvidarlo nunca, se lo ha tatuado en el brazo.