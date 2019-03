Rumer Willis estalla en Instagram contra una foto suya en la que le han reducido la mandíbula a golpe de Photoshop

Son cada vez más las celebrities que suben al carro de criticar los retoques a los que son sometidos sus cuerpos. Ya lo hizo en su día Inma Cuesta, luego le tocó el turno a Lena Dunham, y la última en explotar ha sido Rumer Willis.

Y es que la hija de Demi Moore y Bruce Willis ha visto cómo en una sesión fotográfica junto a sus hermanas, Tallulah y Scout, le han retocado a base de bien con Photoshop.

“El fotógrafo photoshopeó mi cara para hacer mi mandíbula más pequeña y veo muy ofensivo cambiar a uno tan drásticamente”, escribe en su Instagram Rumer aludiendo a esta imagen para Vanity Fair. Y añade: “Me gusta mi aspecto y no apoyo a nadie que sienta que necesito cambiar la forma en que me veo para hacerme más bella. Se den cuenta o no, es una forma de bullying que no apoyo”.

Es más, invita a todos sus amigos y fans a que borren la foto, que ya cuenta con más de 9.000 me gustan y numerosos comentarios de apoyo y solidaridad.