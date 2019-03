Rumer Willis celebra su 26 cumpleaños con una tarta en forma de pistola

Rumer Willis ha cumplido 26 años y lo ha celebrado con una tarta en forma de pistola que le ha regalado su madre Demi Moore. La actriz ha publicado una foto en su cuenta de Instagram acompañada del siguiente comentario: "La mejor tarta de cumpleaños. Gracias mamá por hacer este día especial".

Y es que esta original tarta tiene su historia: la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore ha interpretado un papel en el musical 'For The Record'que rinde homenaje al director de cine Quentin Tarantino y donde la joven canta la mítica canción, Bang Bang (My baby shot me down).

De ahí que su madre haya decidido regalarle una tarta con forma de pistola para celebrar este día tan especial del que seguro no se olvidará nunca. ¡Felicidades Rumer!