El comentado momentazo en el que Rosalía y Regé-Jean Page, de Los Bridgerton, aparecen juntos

Rosalía se convirtió hace unas semanas en la protagonista de la Super Bowl a pesar de no actuar junto a The Weeknd, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer aunque en esta ocasión sí que ha actuado junto a Bad Bunny en el conocido programa estadounidense 'Saturday Night Live'. Y es que durante la actuación se pudo ver la complicidad que hay entre los cantantes y muchos fueron los seguidores que se quedaron con las ganas de ver un beso al final de la actuación.

Aunque no se sabe si verdaderamente están juntos o no, desde hace ya tiempo se viene especulando que podría existir algo más entre los artistas, y así lo demuestran a través de sus redes sociales. Sin ir más lejos, días antes del lanzamiento del videoclip compartieron en sus cuentas de Instagram varias fotos promocionándolo y muchos fueron los que se enamoraron por la química que desprenden los dos juntos.

En el programa no estuvieron solos, ya que otra de las celebridades que acudió como invitado fue el ahora aclamado actor Rege-Jean Page que debutó como presentador. El duque de Hastings de 'Los Bridgerton' comenzó su aparición en el programa haciendo referencia a la fama que ha alcanzado en las últimas semanas: "Probablemente me reconozcáis por 'Los Bridgerton', la serie que hizo a todo el mundo enviarle un mensaje a su madre y decir '¿Sabes qué? Mejor no, no creo que debamos ver esto juntas'".

Y es que el actor no solo bromeó con los espectadores, sino que también dejó a todos sin palabras después de cantar la conocida balada 'Unchained Melody', banda sonora de 'Ghost'. Eso sí, aunque fueron pocos minutos, Rosalía puede decir que estuvo a escasos centímetros del intérprete que ahora tiene enamorado a todo el mundo.

