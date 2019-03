Romeo Beckham vuelve a ser imagen de Burberry para el anuncio de Navidad

El hijo mediano de los Beckham aparece en la campaña 'From London With Love'

Romeo Beckham ha vuelto a ser imagen de Burberry, protagonizando a sus 12 años el vídeo promocional de la nueva campaña navideña de la firma de moda. Dos años después de su debut como modelo para esta misma marca, Romeo se muestra seguro de sí mismo, sonriente y como un auténtico profesional del modelaje. Y es que teniendo a David y Victoria Beckham como padres, la moda no tiene que ser un mundo desconocido para él. Este vídeo de 4 minutos pertenece a la campaña 'From London With Love', firmada por Mario Testino. ¿A qué esperáis para verlo?