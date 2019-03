El romance de Leonardo DiCaprio y Blake Lively comienza a hacer aguas

Las peleas reinan entre Blake Lively y Leo DiCaprio porque parece que la musa de Karl Lagerfeld no soporta el ritmo de vida que lleva su guaperas. Las carantoñas y las compras de Lanvin que hace DiCaprio tiene un precio: la vida nocturna.

El prota de ‘Titanic’ está deseando volver a las andadas, salir de fiesta, paparazzi y mucha vida nocturna. Según una fuente consultada por In Touch Weekly los hábitos de Leo incluyen salir hasta altas horas de la madrugada, mientras que a "Blake no le gusta salir", dice la información privilegiada. "Ella nunca ha sido fiestera ni le ha gustado pertenecer a ese mundo. No le gusta salir, bailar ni la música fuerte.

Ella prefiere quedarse en casa”.Prueba de ello es la tranquila vida que llevaba con su ex, compañero de reparto en’Gossip Girl’, Penn Badgley: "Blake y su ex-novio se quedaban en casa todo el tiempo. Veían películas y salían en pijama todo el tiempo".

Leo que es un seductor de modelos nato y siempre va como un pincel... no parece encajar mucho en el prototipo de Blake pero ya se sabe por amor se hace cualquier cosa. Paciencia Lively que pillar a uno como Leo no podía ser tan fácil.