Robin Williams, Amy Winehouse o Cory Monteith, entre las muertes de las celebrities que más han impactado

La muerte de Robin Williams a los 63 años ha puesto patas arriba las redes sociales donde todos sus seguidores han querido darle un último adiós y no se han cortado a la hora de escribir comentarios y dedicatorias para el actor de 'La señora Doubtfire', 'El indomable Will Hunting' o 'El Club de los poetas muertos'.

El actor, que ha sido encontrado muerto en su casa, pasa a formar parte de la lista de los famosos cuya muerte ha impactado más al mundo. Una lista en la que ya estaban otros actores como Heath Ledger, Cory Monteith, Aaliyah Dana o Brittany Murphy, cuyas muertes conmocionaron todo Hollywood.

Otra muerte que también nos sorprendió mucho fue la de la novia de Mick Jagger, L'Wren Scott, que se suicidó el pasado 17 de marzo en su apartamento de Nueva York a los 49 años. Una trágica muerte que nos dejó a todos con la boca abierta.

Por no hablar del actor Paul Walker que murió en un accidente de tráfico en California y que revolucionó a todos los fans de la saga 'Fast and Furious', que no dejaron de dar su apoyo a la familia y de lamentar la pérdida a través de las redes sociales.

Aunque para fenómeno el que se produjo con la muerte de Michael Jackson. Y es que apenas a unos minutos de conocerse la noticia, miles de admiradores ya se concentraban ante el hospital y el domicilio de su ídolo para hacer su particular homenaje al rey de pop. Un homenaje que año a año se repite y reúne a todos los fans del cantante de 'Thriller'.

Otros cantantes como Kurt Cobain, Whitney Houston o Amy Winehouse, que fue hallada muerta en su apartamento de Londres a los 37 años, completan la lista. Así como personalidades como la princesa Diana, cuya muerte en un accidente de tráfico en París paralizó la vida de toda Inglaterra.