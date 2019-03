Robertt Pattinson celebra un romántico 29 cumpleaños con su prometida FKA Twigs

Robert Pattinson ha sido visto celebrando su 29 cumpleaños en compañía de FKA Twigs. La pareja cenó en un restaurante de Londres y después de unas copas se fueron a un hotelito a pasar la noche. ¿Qué le habrá regalado FKA?

El actor y su novia se casarán dentro de poco, aunque aún no está establecida la fecha. En cuanto a Kristen Stewart, la actriz no se ha pronunciado al respecto de la boda, pero con las últimas declaraciones que hizo sobre las relaciones sexuales con el vampiro de 'Crepusculo' no creemos que a Kristen le importe demasiado este enlace. ¡Pero a nosotros sí!

Le deseamos muchas felicidades a Pattinson que seguro que has disfrutado mucho de su día, y más ahora que está tan feliz con su novia. Se lo habrán pasado genial, sobre todo en la intimidad, ya que nos enteramos hace poco que les va el sexo tántrico. ¡Felicidades!