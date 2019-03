Robert Pattinson visita por sorpresa un hospital infantil en Los Ángeles

De lo más cariñoso se ha mostrado Robert Pattinson durante su visita a un hospital en la ciudad de los Ángeles. El guapo actor de 'Crepúsculo' ha sacado su lado más solidario y creativo, ya que no ha dejado de hacer manualidades con los niños enfermos que se encontraban felices y emocionados con motivo de su visita sorpresa.

"No podíamos sentirnos más felices cuando vimos que una de las niñas estaba tan emocionada con su visita que no podía ni hablar. Era como si él fuera lo más importante en el mundo para ella, no paraba de llorar de emoción y sonreír", contaba una enfermera del hospital.

Parece que la emoción era mutua, y es que el vampiro más guapo de todos los tiempos también estaba de lo más conmovido. "Estaba muy nervioso por conocer a los niños, porque no quería defraudarlos. Fue muy cariñoso y amable con ellos. Probablemente nunca será consciente del todo de lo que ha significado su presencia para estos niños y cómo va a influir de manera positiva en ellos", declaraba una trabajadora del hospital.

Durante su visita, Pattinson no dudó en hacerse multitud de fotografías o repartir besos y autógrafos. El actor actualmente se encuentra inmerso en el rodaje de la película 'Maps to the stars' de David Cronenberg, donde compartirá escenario con Mia Wasikowska o John Cusack.