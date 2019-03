Robert Pattinson tiene un desagradable encontronazo con la ley en Australia

Sabiamos que Robert Pattinson tenía un lado vampiresco y oscuro pero esta vez ha ido más lejos. El actor ha tenido un encontronazo con la policía australiana. Al parecer la vida salvaje que está llevando durante el rodaje de la película ’ The Rover’ ha tenido consecuencias.

El actor conducía su bicicleta sin casco, con tan mala suerte que le fotografiaron y un oficial tuvo que advertirle de la importancia de ponerse protección. "Si él lo hace de nuevo, será multado", le dijo el policía con el que mantuvo la charla.

Aunque cuando no le encontramos infringiendo la ley o disfrutando de la fiesta australiana, es cierto que Rob se está tomando muy en serio el proyecto en el que está involucrado. Esta película le encanta y le echa muchas ganas. "Es un guión muy difícil. Es uno de los mejores que he leído. Es uno de mis cinco favoritos que he leído desde que empecé a hacer esto”.

Pero, ¿será la distancia que le separa de Kristen Stewart la que le esté provocando que saque su lado más salvaje en contra de la ley?