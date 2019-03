Robert Pattinson se sincera en la revista ‘Sunday Style’: “Nunca he sentido la necesidad de perdonar”

Robert Pattinson abre su corazón. El actor británico se caracteriza por ser un chico tímido y un poco reservado, pero en esta ocasión ha dejado sus ‘temores’ a un lado y ha concedido su entrevista más sincera a la revista Sunday Style donde habla sobre cómo se siente en la actualidad como actor y de cómo es en las relaciones de pareja.

Rob se muestra en sus declaraciones mucho más maduro y está más centrado en su carrera profesional a lo que comenta: “Tengo 27 años ahora y puedo sentir que las personas me miran de forma diferente. Es un año extraño. Con el final de Crepúsculo y otras películas que he hecho, como Cosmopolis, de repente siento que estoy siendo tratado como un actor", afirmaba.

Además Pattinson ha hablado sobre cómo vive sus relaciones: "No hay mucho que realmente me moleste incluso no siento la necesidad de perdonar o esperar que la gente sea...", y se hace el silencio para continuar diciendo: “Juzgo a la gente por sus acciones. Realmente no me importa si es bueno o malo, les doy a ellos el beneficio de la duda”.

También ha expresado que suele ser bastante generoso cuando tiene una relación: "Soy muy sensible y me gusta tener grandes gestos, pero eso es sólo mi ego. Me gusta dar a las personas, pero sólo porque consigo cosas por mí mismo y entonces hago que funcione para la otra persona".