A Robert Pattinson le salen los colores cuando le preguntan por escenas sexuales

Durante la presentación de 'Maps to the stars' en Cannes

A pesar de ser famoso en medio mundo, Robert Pattinson también tiene vergüenza y más si tienen que ver con temas relacionados sobre el sexo. Y es que durante la presentación de 'Maps to the stars', al actor le preguntaron sobre una de las escenas sexuales que protagoniza junto a Julianne Moore. En ese momento Pattinson no supo que contestar y le salieron los colores. Pero… ¿Queréis saber qué contestó después?