Robert Pattinson revela que llegó a estar hasta seis semanas sin lavarse el pelo

Si cerramos los ojos y pensamos en Robert Pattinson, la imagen del guapo ex vampiro de tez blanca y brillante por los diminutos cristalitos que forman la cara de Edward Cullen se nos viene a la cabeza y nos embriaga su aspecto de galán seductor.

Pero según ha revelado el actor al 'The Wall Street Joural' estamos más que equivocados. Rob ha confesado que llegó a estar seis semanas sin lavarse el pelo: "Tengo el pelo ahí, no sé, para que pase tiempo encima de mi cabeza, no me importa si está limpio o no". ¡Aggg qué asquito!

Y aunque bien sabemos que su imagen descuidada y sin mucha higiene, por lo que ahora sabemos, tenía loca de amor a su ex Kristen Stewart que llegó a confesar incluso que lo que más le gustaba de Rob era su olor corporal… ¡Estando hasta seis semanas sin que su pelo viese el agua! Ahora Rob, que se ha convertido en la nueva imagen de Dior otra vez, seguramente tenga algo más de cuidado con su aspecto e imagen de guarrerismo.