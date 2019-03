Robert Pattinson le regala a Kristen Stewart un colgante muy especial

Robert Pattinson es, además de un actor de éxito y uno de los hombres más atractivos de la gran pantalla, el novio perfecto. Por lo que él mismo ha declarado en numerosas ocasiones, es un chico muy, muy romántico y asi se lo ha demostrado a su chica, Kristen Stewart. ¿Quieres saber qué detallazo se ha marcado el chico?

Pues resulta que Kristen es una loca de las joyas ‘vintage’ y por eso Rob ha querido hacerle un regalo de lo más especial. El actor ha obsequiado a su chica con un medallón antiguo, de oro y platino, valorado en algo más de 40.000 dólares.

Pero no por gastarse ese dineral es el novio perfecto y un chico romántico, no. Robert ha demostrado que es un chico de esos de los que quedan pocos al incluir en ese colgante una inscripción de lo más enternecedora: “Incluso cuando no puedas verme, mi amor por ti siempre estará ahí”.

Por lo que cuentan, Kristen rompió a llorar tras leer la inscripción, como no podía ser de otra manera. Tras este detalle, Stewart ha confesado a sus amigos más cercanos que cada día está más enamorada de Robert y lleva peor las separaciones por motivos laborales. ¡Qué bonito es el amor!