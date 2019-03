Robert Pattinson regala una guitarra a un vagabundo

Robert Pattinson, el protagonista de Crepúsculo, es un actor con corazón. Su buena obra del día pasa por comprarle una guitarra a un vagabundo de la calle.

El novio de Kristen Stewart iba pasean por Los Ángeles cuando vio a un 'sintecho' y le echó unas moneditas en su lata. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo estropeada que estaba su guitarra y fue derechito a una tienda de música cercana para comprarle un regalito al señor. De allí, salió con una guitarra eléctrica para sí mismo y una guitarra acústica roja para el vagabundo.

Un constructor se percató del detalle y se lo contó al periódico The Sun. "Nos quedamos de piedra, al igual que el pobre hombre que no tenía idea de quien era Pattinson. Creo que pensaba que la guitarra era robada o algo porque miraba a uno y otro lado esperando a que apareciese la policía", dice el testigo. ¡El pobre hombre no podía tocar de la emoción!

Tras el bonito detalle, Pattison se metió en el coche y se fue. Un héroe al que le gustan las pequeñas acciones que mejoran el mundo y que prefiere mantenerse en anonimato. Bueno, esta vez, debido a su profesión, de anonimato nada...