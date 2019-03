Robert Pattinson quiere que su novia FKA Twigs y Kristen Stewart se conozcan. Sí, sí, el protagonista de 'Crepúsculo' opina que es mejor romper el hielo cuanto antes y presentar a los dos grandes amores de su vida lo antes posible.

Y es que según informa una fuente cercana al portal Hollywoodlife.com: “Rob y Kristen van a cruzar sus caminos inevitablemente. Tahliah (FKA twigs) es una parte muy importante en su vida y vivirá con él mientras esté en Los Angeles. Rob no tiene ningún problema en presentarlas a ambas”. Por lo que no nos extrañaría que Robert aprovechase los Hollywood Film Awards, en los que coincidirá con su ex, para hacer las presentaciones.

El actor y la cantante británica llevan poco tiempo saliendo juntos pero su relación parece estar muy consolidada y ya piensan en dar grandes pasos juntos. Incluso la pareja estaría pensando en abandonar Hollywood y trasladarse a Londres a vivir juntos. Pero... ¿qué opinará Kristen de los planes de su ex?