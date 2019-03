Robert Pattinson quiere a Kristen Stewart en su boda con FKA Twigs

Aunque sabemos que Kristen Stewart está sufriendo en silencio por el compromiso de Robert Pattinson y FKA Twigs, la nueva amiga especial de la actriz, Alice Carlige, está ayudando a Kristen a olvidar tan malas noticias.

Tras los rumores de compromiso, salieron a luz la posibilidad de que el actor y la cantante estén ya pensando en formar una familia. Unas noticias que hacen que Kristen no consiga olvidarse de su ex, y es que la actriz de 'Crepúsculo' no se fía de la nueva novia de su ex.

Una guerra silenciosa que choca con las nuevas informaciones que llegan sobre el futuro enlace de Rob: ¡el actor quiere invitar a Kristen a su boda!

"Robert ha estado pensando seriamente en invitar a Kristen a su vida", dijo una fuente cercana a la pareja. "Ellos compartieron mucho de sus vidas juntos, y ambos se hicieron mundialmente famosos gracias a 'Crepúsculo' al mismo tiempo, así que siempre tendrán algo en común". ¿Dejará Kristen los rumores a un lado y asistirá a la boda de Pattinson?