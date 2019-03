Robert Pattinson no puede iniciar una relación porque es incapaz de olvidar a Kristen Stewart

Parece que lo de olvidar lo vivido no es tarea fácil para Robert Pattinson. Hace unos días fue él mismo quien levantó los rumores de una posible vuelta de tuerca a su relación con Kristen Stewart con su visita sorpresa a la mansión de la actriz en Hollywood. Los paparazzis captaron la instantánea de Rob en su coche llegando a Los Feliz, donde pasaron más de dos horas juntos bajo el mismo techo... ¡Nos morimos por saber qué pasaría durante esa tarde! Ahora, un amigo del actor ha hablado con Hollywood Life sobre la relación entre ambos y lo enamorado que el 'vampirito' está aún de Stewart.

"Robert siempre ha estado enamorado de Kristen. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará", declaraba la fuente. Y es que un amor tan intenso y tan de película en plena realidad no se olvida fácilmente.

"Lo que Rob quería y admiraba tanto de Kristen es su capacidad de ser totalmente ella misma y la poca importancia que le daba a lo que pensasen los demás. No tiene miedo, y es lo que siempre ha enamorado a Rob ", declaraba el amigo del actor a la publicación. "Ella siempre le animó a no tener miedo para seguir su propio camino. Creer en sí mismo para tomar riesgos. Desde hace algún tiempo Rob se culpó por la muerte de su relación, pero lo aprendido no tiene precio y está agradecido por esto. No se arrepiente. Y sí, él ha perdonado a Kristen, pero lo más importante, se ha perdonado a sí mismo".

Parece que tras lo vivido con Kristen, Rob no quiere oir ni hablar de una nueva relación ni de ningún tipo de compromiso. Desde el pasado mes de mayo ambos comenzaron a rehacer su vida por separado y a pesar de la cantidad de rumores, ninguno ha conseguido volver a encontrar el amor.

"Rob es muy consciente de por qué Kristen lo engañó" cuenta el amigo de Pattinson. "Él entiende que no fue por falta de amor. Era más un miedo de Kristen a su falta de intimidad. Cada uno reacciona de una manera según sus experiencias. Pattinson confiará de nuevo en la gente, pero en este momento no está buscando una relación".

Tras estas declaraciones y los últimos acontecimientos no sabemos si será un punto y final en esta relación o la pareja volverá a las andadas. ¿Cómo continuará la película en la vida real?, ¿volverá a probar el vampiro la manzana prohibida o seguirá siendo tan sólo algo tentador difícil de olvidar? Lo único que de momento sabemos es que Kristen se ha matriculado en la universidad para estudiar Literatura Inglesa pero parece que en esto del amor, según lo vivido con Pattinson, ¡aprueba con notaza!