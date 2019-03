Robert Pattinson pone a la venta la casa que compartió con Kristen Stewart, pero accede a verse con ella a solas

Robert Pattinson esta deshecho desde que se hizo pública la infidelidad de Kristen Stewart con Rupert Sanders. Por eso quiere deshacerse de todo lo que le recuerde a la actriz, y la decisión más drástica y dura ha sido poner en venta la casa en la que vivía con la protagonista de Crepúsculo. Aunque una conversación de más de una hora mantenida con la que fue su pareja, ha dado la vuelta a la tortilla, ya que ahora ha accedido a verse con ella.

Kristen parece desesperada con todo este tema y no es para menos, ya que lleva semanas siendo el centro de atención de todos los medios internacionales. Pero ella no se rinde ante las críticas, y lo último que ha hecho es coger el teléfono y llamar a su ex churri. Según una fuente cercana a Pattinson, la ex pareja estuvo más de una hora pegada al teléfono. Y es que la actriz no dejó de suplicarle que le diese una oportunidad para explicarle su versión de lo ocurrido, y pedirle que vuelva a confiar en ella.

La misma fuente asegura que Robert siente lástima por ella, y que por eso ha accedido a darle una oportunidad para escuchar lo que le tenga que decir, porque se siente ya preparado después de este tiempo. Aunque la fecha aun no se ha fijado parece que esta decisión está tomada y que el esperado encuentro se realizará.

A pesar de todo, Pattinson se siente dolido y quiere deshacerse de los recuerdos de Kristen vendiendo la casa de Los Angeles que compartía con la actriz. El precio de su nidito de amor es de seis millones de dólares, lo mismo que le costó a él hace un año. La mansión cuenta con cuatro habitaciones, enormes jardines y una sala de cine.