Robert Pattinson se pone ‘chisposo’ en el porgrama de Jimmy Kimmel

Ante millones de fieles seguidores en sus casas, Robert Pattinson estuvo en el programa de Jimmy Kimmel para promocionar aún más si cabe la última entrega de la saga ‘Crepúsculo’. En él, el actor sorprendió a todos dejando atrás su imagen de chico tímido y poco hablador para soltarse la melena y mostrarse de lo más divertido, hablador y ocurrente.

Pero esta actitud no fue fruto de un cambio en la personalidad de Rob. ¡No! El actor tuvo que ‘confesarse’ cuando a la entrada en plató tropezó. El presentador no pasó por alto este altercado y bromeó con la situación: “Creo que tus zapatos son demasiado grandes”. A lo que nuestro vampirito contestó sin pelos en la lengua: “Me siento como un payaso, me sentí como si me fuera a caer... Y eso que solo bebí un poco de vodka entre bastidores”, confesó el actor para sorpresa de todos.

Unas palabras que pusieron en evidencia las causas que le llevaron a tener una entrevista de lo más cómica en la que, además, Pattinson quiso dedicar un apartado especial a la forma que él tiene de besar. “Mis besitos son extraordinarios. No consigo entenderlo, mis labios son, literalmente, como una aspiradora”.

Así que, visto lo visto, parece que tiene serios problemas de seguridad en sí mismo y necesita darse un ‘empujoncito’ para relajarse y mostrarse de lo más desinhibido. ¡Una pena, Rob!