Robert Pattinson se pone celoso de Viggo Mortensen

Parece que la relación entre los protagonistas de Crepúsculo va viento en popa, pero tan sólo hay una cosa que le pone a Pattinson los pelos de punta: Stewart está a punto de comenzar el rodaje de su nueva película, 'En el Camino', en la que compartirá escenas de sexo con Viggo Mortensen.

"Hay muchas escenas de sexo, incluyendo un trío", explica un allegado del actor. Al parecer, "Rob quiere estar seguro de que todo es fingido de principio a fin de la película". Aunque las intenciones de Kristen sean únicamente profesionales, "Rob planea estar en el rodaje, no porque tenga un papel en el drama, sino porque Kristen tiene una parte muy atrevida".

El actor no tiene pensado separarse de su chica ni un sólo segundo, aunque "Kristen le dijo que no le quería en el rodaje porque le haría sentir incómoda". Pero los celos del actor de Crepúsculo no han escuchado la petición de Stewart porque teme que pueda ser seducida por Viggo.

Además, Pattinson no tendrá ningún problema para vigilar muy de cerca a Mortensen, ya que "está libre hasta que comience la nueva película de la Saga, así que tiene todo el tiempo del mundo para poner un ojo sobre Kristen, y lo hará".

Mientras tanto, la pareja ha renunciado a su bonito nido de amor en Los Angeles. Según revelaba una fuente a E! News, "no van a volver a alquilar la casa", aunque es una lástima porque es un "sitio encantador".