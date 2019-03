Robert Pattinson pondrá celosa a Kristen Stewart con la nueva campaña de Dior

Si Kristen Stewart hubiera sabido que su infidelidad con Rupert Sanders le iba a traer tantos problemas, seguro que se lo habría pensado mejor. Eso sí, ahora no hay marcha atrás y al parecer la actriz, muy arrepentida, ha intentado volver con su ex, Robert Pattinson. Él no está dispuesto y, además, parece que va a ponerle los dientes largos a Kristen con las imágenes que protagoniza en la nueva campaña de Dior. ¡Celos a flor de piel!

Pattinson ha sido elegido la nueva imagen del perfume de Dior, firma con la que ya ha trabajado en alguna ocasión. El protagonista de Crepúsculo continúa así su faceta de modelo y esta vez parece que lo hace 'pisando fuerte'... Según afirma el diario británico 'The Sun' "las fotos muestran el lado más sexy del inglés de 24 años, y compartirá cama con tres modelos". Cruzaremos los dedos para que dichas imágenes vean la luz, a pesar de su polémico contenido. El actor, que se encuentra entre los hombres mejor vestidos de 2012, demuestra así que ha perdido la vergüenza que le caracterizaba al principio.



"La publicidad es sexualmente explícita", ha declarado una fuente a 'The Sun'. Y añadía: "El actor juega el papel de playboy a la perfección". La polémica está servida, y que Kristen se va a morir de celos es algo que no podemos dudar... Eso sí, Robert debe de estar de lo más contento porque ha firmado un acuerdo de 12 millones de dólares con Dior por convertirse en el nuevo rostro de la línea de fragancias de la firma.

De momento, paciencia para las fans del vampiro más rompercorazones. Tendremos que esperar hasta mayo para poder ver las fotos picante y, cómo no, saber cuál es la reacción de Kristen. Y aunque la venganza sea un plato que se sirve frío, en este caso podemos decir que Robert la prefiere algo más 'calentita'... ¡Se siente Kristen!