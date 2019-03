Robert Pattinson pasa las navidades con una chica que no es Kristen Stewart…

EN LONDRES

A pesar de asegurar que iban a pasar las navidades juntos, Robert Pattinson y Kristen Stewart no han disfrutado de su amor durante estas fiestas. El sexy e irresistible vampirito no ha podido con la distancia que le separa de su chica y ha pasado la Navidad de bar en bar y en compañía de una chica que no es Kristen… ¿Qué les está pasando?