Robert Pattinson, Orlando Bloom, Brad Pitt y Cameron Díaz son algunos de los famosos más sucios

No ducharse, no lavarse el pelo o repetir ropa varios días son sólo algunos de sus hábitos

Guapos, feos, altos bajos, gordos o delgados. Nuestros famosos pueden ser de muchas maneras pero que uno sea alto guapo y delgado, no significa que sea perfecto. Y es que muchos de ellos parecen tener a la limpieza. Pasan poco por la ducha, llevan el pelo sucio, no utilizan colonia o no tiran de la cadena del inodoro. Brad Pitt, Collin Farrel, Megan Fox y Robert Pattinson son algunos de nuestros famosos poco higiénicos.