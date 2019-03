Robert Pattinson se muda a la casa donde vivió Britney Spears en Beverly Hills

Robert Pattinson se ha mudado a Beverly Hills, el barrio más ‘cool’ de Los Ángeles con el código postal más 'in' de todos los tiempos, 90210, poniendo así distancia con su anterior barrio en California donde vivía con Kristen Stewart. Pero lo más fuerte de la historia no es esto, sino que la casa en la que ahora va a residir nuestro vampiro más ‘hot’ fue anteriormente habitada por la inigualable Birtney Spears.

Miedo nos da pensar que si ambos tienen el mismo gusto en cuanto a elegir mansión para vivir, puedan inconscientemente compartir otros gustos. ¿Será Rob fan de Britney? ¿Le dará ahora a por raparse la cabeza al cero como en su día hizo la ‘pop star’?

La casa en cuestión es todo un palacete de estilo mediterráneo con nada más y nada menos que 5.292 metros cuadrados donde Pattinson podrá llevarse a sus nuevas conquistas. El precio de la casita está valorado en 3.7 millones de dólares y tiene: 5 dormitorios, 6 baños, bar, piscina y spa. ¡Todo para él solito!

Esta mansión también ha sido alquilada anteriormente por otras ‘celebs’ como Gwen Stefani y Hilary Duff, pero Robert solo estará por un tiempo hasta que acabe el rodaje de su película ‘Map to the Stars’. Algo que nos tranquiliza, no vaya a ser que el karma de Britney ande por ahí merodeando y nos vaya a transformar a nuestro Rob.