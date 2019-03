Robert Pattinson, el mejor apoyo de Kristen Stewart después de admitir su noviazgo con Alicia Cargile

Aunque los fans de la saga Crespúsculo desearían que la historia de amor entre Robert Pattinson y Kristen Stewart hubiese triunfado, se tendrán que conformar con que sólo sean amigos. Según informa una fuente al portal HollywoodLife.com, el intérprete se siente "muy orgulloso" con el paso que ha dado su ex y, por fin, se haya decidido a hablar sin tapujos sobre su orientación sexual.

Además, la misma fuente informa que Pattinson ha apoyado a Stewart en su decisión de confirmar su relación con la productora cinematográfica, Alicia Cargile. Kristen ha concedido una entrevista a la revista Elle UK, que saldrá a la luz el próximo mes de septiembre, pero de la que ya se ha destapado algunas de declaraciones de la actriz.

La musa de Chanel ha aclarado por qué era tan reservada con su vida privada y por qué intentaba que no se hiciesen públicas sus relaciones con hombres: "Cuando salía con chicos lo escondía porque sentía que trivializaban con mi vida privada y eso no me gustaba" y si ahora se ha atrevido a mostrar su relación con una mujer es porque siente que de lo contrario es como "si se avergonzara de lo que es".