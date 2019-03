Robert Pattinson, Lady Gaga, Miley Cyrus... Los celos y la envidia afecta a las celebrities

El hecho de que hay famosos que no se pueden ni ver no es nada nuevo. En Hollywood, como en todas las casas, también se cuecen habas… Roces, piques, envidia y malos rollos que, en ocasiones, surgen entre muchas de las celebrities de la meca del cine y del espectáculo. Actrices y cantantes que tienen a su enemiga íntima dentro del mundo del famoseo como por ejemplo Paris Hilton y Nicole Richie. Ambas modelos eran amiguísimas de la muerte, pero tanta fiesta y trasnoche pasó factura a su estrecha amistad.

Aunque no es la única enemiga de la heredera del imperio Hilton:Kim Kardashian es otra de sus chicas en la lista negra. El motivo de sus roces no es otro que el de robarse el protagonismo en las noches de juerga la una a la otra…

Entre Thalía y Paulina Rubio también hay roces de cantantes latinas desde hace años. ¿Quién es la verdadera reina del título ‘El Huracán dorado’? Y si de cantantes va la cosa, Lady Gaga y Christina Aguilera tienen una guerra abierta también… Pero no es el único frente que tiene abierto Gaga: Madonna también le ha lanzado alguna frase mal sonante en más de una ocasión y ahora se suma también la rapera Nicki Minaj. O los piques escénicos entre Rihanna y su ex pareja Chris Brown, cuya mala relación salpicó los escenarios de malas acciones por un desamor.

Y es que a veces el amor llega a afectar en el mundo profesional, como le pasó a Angelina Jolie y Jennifer Aniston. Ambas tienen un motivo bastante razonable para no ser amiguísimas dentro de Hollywood: Brad Pitt. Otro trio de amor y odio es el compuesto por Miley Cyrus, Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence. Y otras veces el motivo es la familia, como por ejemplo la relación iniciada entre Eva Longoria y Edu Cruz hizo que saltaran rumores sobre un distanciamiento entre ‘Pe’ y la ya ex novia de su hermano.

Y entre guion y guion surge el ‘movidón’. Ejemplo son los problemas de Robert Pattinson y Taylor Lautner, quienes no paran de lanzarse ‘pullitas’ por temas de celos profesionales y por el fisico. Algo parecido les ocurre a las protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, y es que tantas horas de rodaje hace que, a veces, una pierda la paciencia.

Pero el que no se queda sin enemigos públicos por temas de celos es el guapo de Justin Bieber que precisamente por eso, por guapo, él mismo llegó a declarar que todo Hollywood le tenía envidia. Muchas riñas y disputas que forman la cara y cruz de ser una celebrity… ¡Gajes del oficio!