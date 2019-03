Robert Pattinson y Kristen Stewart vuelven a romper

LA ACTRIZ YA HA ABANDONADO EL DOMICILIO DE LA PAREJA

Parece que por mucho que lo intenten, lo de Robert Pattinson y Kristen Stewart no llega a funcionar del todo. Y es que tras la infidelidad de la actriz con el director Rupert Sanders, las aguas no acaban de volver a su cauce. De hecho, según la revista People, la ruptura se originó el mismo día del 27 cumpleaños de Rob, cuando después de la fiesta discutieron y Kristen le echó en cara que era muy frío y que ya no estaba enamorado. ¿Será esta la definitiva?