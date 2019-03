Robert Pattinson y Kristen Stewart, ¿siguen juntos o a qué juegan?

Desde que Robert Pattinson se fue a rodar su última película a Australia, su relación con Kristen Stewart está más debilitada que nunca. Los rumores de crisis se acentúan cada día más, y la distancia no les pone las cosas fáciles. Pero... ¿Siguen juntos?

Antes de los Oscar Robert buscaba una acompañante dispuesta a lucirse por la alfombra roja junto a él, pero resultó ser Kristen la única en acudir sola a la gran noche del cine americano. Y la actriz no sólo fue criticada por su look, sino que entregaba por primera vez un premio durante la gala y su chico no estaba para verlo, y ni siquiera le escribió un mensaje de ánimo.

Son todos estos pequeños detalles los que han hecho saltar de nuevo las alarmas de una posible ruptura entre la pareja de 'vampiros'. Pero, según fuentes han informado al portal norteamericano Hollywood Life: “No sabemos si Rob se está tomando un descanso mientras rodaba con el fin de aclarar sus sentimiento hacia Kristen, pero la realidad es que hasta hace unos días la actriz no había sabido nada de él”. Así que la duda sigue en pie... Lo que está claro es que la distancia y la falta comunicación entre ellos está poniendo en peligro su relación sentimental.

De momento, cada uno está centrado en su vida profesional. Y aunque fuentes cercanas a Kristen aseguran que la actriz cuenta cada segundo para volver a ver a su chico y ha hecho de todo por recuperarle, ya la están relacionando con su compañero de reparto Jim Sturgess, el cual guarda cierto parecido con su Rob.

Pero si esos rumores fueran ciertos, Pattinson tampoco está perdiendo el tiempo. Ya le han relacionado con Emilie de Ravin, su compi en ‘Remember me’, y con Jennifer Lawrence durante los Globos de Oro. ¿Habrá algo de cierto?

Pero mientras que no se diga lo contrario, Robert y Kristen son dos enamorados separados por la distancia y muy centrados en sus carreras profesionales… ¿Qué pasará cuando se reencuentren a la vuelta de Rob de Australia?