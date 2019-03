Robert Pattinson y Kristen Stewart podrían haber tenido una cita

Entre rumores de que la actriz esté de nuevo con Alice Cargile

Si Kristen Stewart se paseaba de nuevo con Alicia Cargile por el Festival de Cannes, ahora podría haber caído en las redes de Robert Pattinson. El actor no se encuentra en su mejor momento con FKA Twigs debido a que Pattinson no estaría dispuesto a casarse. Pero Stewart no se iba a quedar de brazos cruzados, la actriz habría consolado al protagonista de 'Agua para elefantes'.