Robert Pattinson y Kristen Stewart juntos tanto en la vida real como en portada

Ser una estrella del cine tiene sus cosas malas, aunque no lo parezca. Y si no que se lo pregunten a Robert Pattinson y Kristen Stewart que debido a sus apretadas agendas han estado un mes viviendo una relación a distancia. Ella ha estado 100% dedicada a su película Blancanieves y el Cazador, rodada en Londres. Este hecho disparó los rumores de crisis pero recientemente Robert hizo un viaje hasta la capital inglesa para visitar a su chica. El reencuentro fue de lo más romántico, y demostraron, una vez más, que su amor es más fuerte que los kilómetros de distancia, los contratos profesionales, etc.

Pero no sólo están juntos en la vida real, también en las portadas. Así de felices han posado para la revista francesa Premiére. Y es que la cuenta atrás ya ha empezado: el estreno de la cuarta película de la saga Crepúsculo está muy cerca. Así, con esa pose tan típica de sus personajes en dicha saga, es como promocionan su último trabajo.

"Todos quedarán maravillados con la cuarta entrega", afirma la pareja. Tan maravillados como cuando supimos que gracias a este trabajo nació su amor, una historia que engancha dentro y fuera de las pantallas. "Es un extraño drama con toques de terror", dice Robert, sin querer dar ni una pista más a sus fans. En definitiva, éxito profesional y éxito personal para Robert Pattinson y Kristen Stewart. Y esto no acaba más que empezar...