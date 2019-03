Robert Pattinson junto a Katy Perry en el Festival de Coachella y sin rastro de Kristen Stewart

Robert Pattinson y Katy Perryhan vuelto a dar muestras de su supuesta amistad una vez más. Esta vez ha sido el Festival de Coachella quien ha reunido a ambos donde han disfrutado durante unas horas de una gran fiesta y de mucha música electrónica.

Han sido ya muchas las ocasiones en las que hemos visto a Katy Perry y a Pattinson juntos, en la última los amigos se fueron de karaoke donde no se cortaron ni un pelo en cantar con unas cuantas copas de más. Y ahora han vuelto a ser fotografiados juntos disfrutando de Coachella, además una fuente que estaba allí presente ha confesado al medio Celebuzz que estuvieron juntos en la zona VIP y que cuando se vieron se fundieron en un gran abrazo.

La cuestión es que desde que Kristen Stewart cumplió años el pasado 9 de abril, la actriz esperaba que Pattinson acudiera con ella al Festival, pero de momento no hay rastro de la exvampira. ¿Se habrán visto en secreto o al ver que Rob no le avisó y acudió, Kristen ha preferido no ir? ¡Qué intriga!