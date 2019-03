Robert Pattinson impide que Kristen Stewart asista a los Globos de Oro

Los problemas vuelven a merodear la relación de Kristen Stewart y Robert Pattinson. Al parecer, la pareja no atraviesa su mejor momento y las crisis y discusiones son constantes entre ellos. Por ello, el actor pidió a su chica que le dejara asistir en solitario a la entrega de los Globos de Oro y que hiciera planes por su cuenta.

Una petición que sorprende bastante y que no deja al protagonista de Crpúsculo en muy buen lugar. Es más, según confirman los amigos íntimos de la actriz para el diario británico ‘The Sun’ "Rob está en un punto en que a veces no hace caso a Kristen. Sale y no responde a sus llamadas o mensajes de texto inmediatamente. Las cosas llevan tensas mucho tiempo”.

Por su parte, Kristen parece tenerlo muy claro y ha adoptado una postura sumisa y receptiva que no gusta ni un poco a sus seguidores. “Ella sabe que tiene que estar junto a él y está trabajando muy duro para que la relación vaya mejor", confiesa la misma fuente.

Así que, fiel a la línea a ha decidido adoptar, Kristen aun estando en Los Ángeles poco antes del comienzo de los Globos de Oro, decidió hacer caso a su chico y pasó la tarde noche junto a unos amigos en una conocida cafetería de la ciudad y evadirse, al menos por unas horas, de los problemas. Visto lo visto, ¿cómo terminará todo esto? ¿Recuperarán algún día la estabilidad?