Robert Pattinson y FKA Twigs están emocionados con su boda

Desde que se hizo público que Robert Pattinson y FKA Twigs se habían comprometido, han sido muchas las ocasiones en las que se ha rumoreado sobre su boda. Pero por lo que parece vamos a tener que esperar un poquito más de tiempo para poder ver al actor de 'Crepúsculo' y a la cantante darse el 'sí quiero'.

Según ha confirmado una fuente al portal US Weekly la pareja está emocionada con su compromiso: "Están entusiasmados ante la perspectiva de contraer matrimonio. Twigs está increíblemente feliz con Rob y no es que se vayan a apresurar a celebrar la boda. Las cosas no podría estar mejor".

Han sido muchas las especulaciones que se han hecho sobre la boda de la cantante y el actor, pero lo que si deja claro esta misma fuente es que será una boda a lo grande: "Será grande, pero nadie está seguro en este momento respecto a cómo de grande. De momento no hay fecha, pero será probablemente durante el año". ¡Qué nervios!