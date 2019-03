Robert Pattinson y FKA Twigs desmienten los rumores de crisis en la Go Gamapign Gala

Robert Pattinson y FKA Twigs callaron todas las bocas a quienes pusieron en duda su relación sentimental. Lo hicieron ayer apareciendo en público y bien juntitos a la Gala Go Campaing, celebrada en el hotel Montage de Beverly Hills en la que, por cierto, también estuvo la superstar Katy Perry, supuesto ex rollito de Rob, y con la que la pareja compartió risas.



Muy lejos de todas las especulaciones, Robert y FKA son una pareja muy discreta y rara vez hablan de su vida privada, pero se aman y son felices, pues la hipótesis de que podrían estar en crisis se desmoronó después de este jueves. No sabemos hasta qué punto, cuándo, dónde y de qué modo quieren llevar su amor ya que no quisieron hacer ni un comentario sobre su supuesta futura boda.

Hay quienes piensan que no se van a casar, que ya lo han hecho en secreto o que planean la boda para el próximo verano. Los dos artistas llevan más de dos años unidos y fuentes cercanas a la pareja aseguran que están muy enamorados y todo les va viento en popa. Esperamos que les siga yendo igual de bien como parece y que finalmente se den el ‘sí quiero’ y, si puede ser, que todos podamos ser testigos de su amor.