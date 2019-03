Robert Pattinson y FKA Twigs, Cristina Pedroche y David Muñoz o Selena Gomez y Zedd celebran su primer San Valentín juntos

¡Qué bonito es el amor! Sobre todo si llega a una fecha tan especial como es San Valentín enamorad@ y con ganas de celebrar por todo lo alto un día tan romántico.

En el universo celebrity, serán muchas las parejas que seguramente harán algo especial para este 14 de febrero, y es que Cupido ha estado disparando flechas a diestro y siniestro para que el amor fluya entre nuestros famosos.

Será el primer San Valentín para Cristina Pedroche y David Muñoz, Mario Casas y Berta Váquez, Hugo Silva y Mary Ruiz, o Antonio Banderas y Nicole Kimpel, en lo que a nuevos tortolitos en el panorama nacional se refiere.

Fuera de nuestras fronteras, están muy ‘in love’ Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger, Robert Pattinson y FKA Twigs, Nikki Read e Ian Somerhalder, Zac Efron y Sami Miro, Cody Simpson y Gigi Hadid, Selena Gomez y el dj Zedd, Lea Michele y Matthew Paetz, Britney Spears y Charlie Ebersol o los recién casados, Cameron Diaz y Benji Madden.

¡Love is in the air!