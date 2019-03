Robert Pattinson fantasea con pegar a unos paparazzi

Ya sabemos que nuestros actores de Hollywod no se llevan muy bien con la prensa y así lo ha demostrado Robert Pattinson. Su éxito le llegó con las entregas de la Saga Crepúsculo, y desde entonces parece que una instantánea de este chico vale más que cualquier otra cosa.

Una conocida revista, Elle, publicará en su próximo número una entrevista al vampiro más famoso. Una de las preguntas claves de la entrevista fue si había fantaseado con la idea de no ser famoso, es decir, si pudiera destruir la imagen que le relaciona con el personaje de Crepúsculo.

A lo que el guaperas de cine contestó: “Cuando todo esto pase ya no tendré paparazzis alrededor. Y en 15 años o así, sueño con la idea de poder dar una paliza a un paparazzi cuando intente hacerme una foto, y ya no valga nada”.

Pero la relación de Rob con la prensa siempre ha sido pésima. El actor también contó una de sus últimas anécdotas que tuvo con unos fotógrafos. Explica como unos paparazzi comenzaron a perseguirle en coche para conseguir una instantánea.

Según Pattinson pensó que la mejor opción era parar su coche en medio de la carretera e intentar dialogar con ellos; “No, no me voy a mover, y no voy a hablar más con vosotros”. Al parecer los periodistas se pusieron bastante nerviosos porque no pudieron hacer fotos.

¡Menudo carácter tiene este chico!