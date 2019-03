Robert Pattinson estrena nuevo corte de pelo junto a su novia, FKA Twigs

El actor cada vez se está mimetizando más con los estilismos de su pareja

Robert Pattinson ha sido fotografiado luciendo un corte de pelo de lo más extraño mientras regresaba de una after party junto a su novia, FKA Twigs. Robert se ha rapado parte de la cabeza y se ha dejado una línea de pelo a modo de cresta que nos ha dejado boquiabiert@s. ¿A qué se deberá este radical cambio de look? ¿Estará influyendo el rollo hipster de la cantante en su vida? De un modo u otro, Pattinson parece preferir salir a la calle con gorros y gorras para no llamar más la atención...