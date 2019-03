Robert Pattinson estrena nuevo amor: Riley Keough, nieta del legendario Elvis Presley

Que el guapérrimo Robert Pattinson está rehaciendo su vida es todo un hecho. Estos últimos días ha sido visto acompañado de la también actriz Riley Keough, quién siempre ha estado unida y cerca de la ahora ex pareja. El último evento que presenció junto a ellos fue la fiesta de cumpleaños de Kristen Stewart donde esta tuvo una discusión con su entonces novio... ¿Sería por los celos?

El parecido físico entre ambas actrices es más que evidente. Estilo desenfadado, pelo castaño tiernaod a caoba, facciones similares… ¡La verdad es que se parecen muchísimo! Además, fueron compañeras de reparto de la película “The Runaways”. ¿Compartirán también el corazón de Pattinson?

Mientras Robert no pierde el tiempo, Kris se encuentra de viaje para olvidar a su ex. Su destino esta vez ha sido París donde ha presenciado el desfile de Chanel. Parece contradictorio viajar a la ciudad del amor para olvidarse de Robert..., pero desde que dejaron su relación la actriz no ha parado ni un segundo y se ha apoyado en sus fieles amigos y seguidores. Parece que Rob prefiere el hombro de Riley para apoyarse… ¿Será este el inicio de una bonita historia de amor?

Dede luego, las imágenes que publicaba el Dialy Mail en las que es podía ver a Pattinson y Keough juntos en una camioneta compartiendo una actitud cómplice, daba a entender que enter estos dos hay algo más que amistad. Además, según informa este mismo diario, compartieron una bonita velada juntos en Los Ángeles... ¿Será este el nuevo amor del vampiro más sexy de todos los tiempos?