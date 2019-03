Robert Pattinson: "Las estrellas juveniles necesitan terapia"

Robert Pattinson ha hablado sobre las jóvenes estrellas, cada día más habituales. El actor de 'Crepúsculo' ha recomendado a estos jóvenes VIPs que pasen por terapia antes de que sea tarde, porque la fama puede ser muy dañina.

"Cuando ves a muchos de estos chicos volverse locos en cuanto salen del set de rodaje o del estudio de grabación es cuando te planteas lo siguiente: O pasan por la consulta del psicólogo lo antes posible, o se convertirán en asesinos en serie si no se suicidan antes. Lo que quiero decir es que hay que estar mental y emocionalmente preparado para sobrevivir en este mundo tan dañino, así que todo es cuestión de prepararse con tiempo" ha dicho el actor en unas declaraciones a Vanity Fair.

Además, ha hablado sobre su experiencia, y es que se siente muy orgulloso por cómo ha llevado él la fama: "Yo rodé 'Harry Potter' cuando tenía 17 años, y poco después me embarqué en la aventura de filmar todas las películas de la saga literaria 'Crepúsculo'. Creo que no me he vuelto loco todavía y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que aprendí en esa etapa de mi vida. Siempre tuve claro que la profesión de intérprete requería mucha responsabilidad para no acabar devorado por la popularidad".

Rob también ha tenido unas palabras sobre Justin Bieber, uno de los jóvenes famosos que más polémicas ha desatado últimamente: "He tenido la oportunidad de encontrarme con él en varias ocasiones, y puedo decir con seguridad que tiene una personalidad fuerte y la cabeza mejor amueblada de lo que pueda parecer. Le irá todo muy bien, estoy seguro, porque en el fondo es un chico muy inteligente y racional". Seguro que Justin estará feliz de que alguien le apoye.