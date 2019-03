Robert Pattinson se divierte con Sarah Roemer

Con un look de lo más homeless, sin peinar y con barbita de dos días, Robert ha sido visto en compañía de una guaperrísima chica, y no es Kristen Stewart. Y es que la relación que mantiene con la actriz desde hace mas de dos años, no impide que Robert Pattinson se lo pase bomba en compañía de viejas amistades. Así que puestos a disfrutar de la noche californiana, ¿qué mejor que hacerlo con una rubia cañón?

La afortunada para pasar una buena noche de sábado fue la también actriz, Sarah Roemer. La parejita disfrutó de una divertida cena en el ‘Soho Hause’ de los Ángeles en compañía de unos amigos.

El portal Celebuzz ha sido el encargado de retratar a los jóvenes a la salida del restaurante en la parte trasera de un coche. La complicidad de Pattinson y la protagonista de ‘Disturbia’ se hizo notar, y mucho. Hasta el punto que ya se rumorea que a Kristen no le ha hecho ni pizca de gracia la nueva amistad de su chico.