Robert Pattinson discute con Taylor Lautner por el amor de Kristen Stewart

EN PLENA PROMOCIÓN DE SU ÚLTIMA PELÍCULA

Los chicos de la Saga Crepúsculo no se llevan tan bien como creíamos, o eso se rumorea. Todo por los celos que Robert Pattinson tiene hacia Taylor Lautner. Y no porque el 'vampiro' quiera tener ese morenazo que luce el 'hombre lobo' más sexy de la gran pantalla, no. El problema es que existe una mujer entre ellos...