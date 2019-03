Robert Pattinson consolida su relación con la cantante británica FKA Twigs

Después de que Robert Pattinson fue pillado en Nueva York junto a una misteriosa joven, ahora por fin ponemos nombre a esa morena que acompañaba al actor de 'Crepúsculo': Tahliah Barnett , más conocida como FKA Twigs.

Una cantante británica que según revelan fuentes cercanas como recoge el medio estadounidense Hollywoodlife, FKA tiene conquistado el corazón de Rob y su amor parece que se consolida día a día. ¿Cómo le sentará esto a Kristen Stewart?

Además The Sun ha revelado que la pareja lleva viéndose más de un mes en secreto, y es que parece que FKA no quiere que se la reconozca por ser la novia de Pattinson sino ser mundialmente conocida por su música. Aunque si esta relación sigue FKA no va a poder quitarse ni con agua hirviendo la etiqueta de novia de Robert Pattinson.