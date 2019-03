Robert Pattinson confirma que sigue en contacto con Kristen Stewart

La saga de 'Crepúsculo' se encargó de inmortalizar el amor de Robert Pattinson y Kristen Stewart, pero desde que la actriz tuvo un desliz con el director Rupert Sanders, Rob no logró perdonarla y su relación se fue al traste.

Los dos han protagonizado un constante de idas y venidas en su relación, y es que Kris no ha logrado quitarse esa cargo de conciencia y ha seguido siempre a la espera de que Pattinson consiga perdonarla algún día y vuelva a su lado.

Ahora el ex vampiro, aunque no es muy amigo de las entrevistas, aparece protagonizando la portada de The Hollywood Reporter donde ha revelado que sigue en contacto con Kristen. Aunque él no es muy amigo de las entrevistas y los shooting, Rob ha posado con su particular sexapil al que enamora a la cámara.

Además en la entrevista ha reconocido que todavía siente que tiene que probar muchas cosas como actor y que le queda mucho camino por recorrer.