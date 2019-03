Robert Pattinson se coloca la corona para pasar su Navidad junto a Kristen Stewart

Robert Pattinson ha invitado a Kristen Stewart a pasar las navidades con él, y el pueblo ha caído rendido a sus pies. El actor se ha convertido en el rey celebritero de esta semana y es que los últimos acercamientos a su ex han conmovido al público, ¡enhorabuena Rob!

Muy de cerca le ha seguido Harry Styles que se ha tenido que conformar con un segundo puesto pese a los rumores sobre su posible salida de One Direction para iniciar su carrera en solitario. El tercer puesto ha sido para Demi Lovato, quien se cuelga la medalla de bronce después de no morderse la lengua a la hora de confesar que no podía pasar más de media hora sin meterse cocaína.

Ya fuera del podio se han quedado un irresistible Josh Duhamel comiéndose a su pequeño; Rihanna, que a pesar de los pesares no ha dudado en ir a ver a Chris Brown a rehabilitación; y Eva González, que tras su ruptura con Cayetano Rivera comienza a recuperar la sonrisa rodeada de amigos.