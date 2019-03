Rob Kardashian reaparece en Instagram mostrando su gran pérdida de peso

Las redes sociales se han incendiado al ver el radical cambio de Rob Kardashian, hermano de Kim Kardashian. Y es que el hermanito del clan Kardashian no ha pasado por una buena etapa. Las drogas y el sobrepeso le llevaron a abandonar el reallity en el que participaba, 'Keeping Up With The Kardashian' con su familia. Ahora reaparece mejor que nunca…

Pese a que el hermano de Kim quiso aislarse por completo de la vida social, Rob ha decidido mostrar en Instagram su gran cambio, y no solo podemos ver su gran pérdida de peso, sino que quiere transmitir el mensaje de que las drogas ya son algo del pasado.

Además una fuente cercana a Rob, ha declarado a TMZ que el joven de 28 años ya no consume drogas, precisamente porque muchos de sus amigos perdieron la vida por este motivo. Así que una buena dieta basada en batidos, y una vida sana han sido los ingredientes para que el chico Kardashian esté irreconocible.