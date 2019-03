Rob Kardashian es investigado por la policía por amenazar al ex de Blac Chyna, Pilot Jones

La familia Kardashian una vez más en el punto de mira. En esta ocasión, ha sido Rob Kardashian el encargado de protagonizar esta disputa. Por lo visto ha decidido amenazar al cantante Pilot Jones tras descubrir una foto en internet donde aparecía besando a su prometida y futura madre de su hija, Blac Chyna. TMZ ha publicado que las amenazas se hicieron por medio de mensajes de texto y que Rob amenazaba con hacer daño a Pilot.

En medio de este jaleo, Chyna ha recurrido a su cuenta de Instagram publicando una imagen acompañada de un texto donde exponía su versión sobre lo sucedido.

Pilot Jones y Blac Chyna mantuvieron una relación antes de comenzar la suya con el chico Kardashian. Hace unos días saltaba la noticia sobre la dudosa paternidad de la hija de Rob y Chyna, pues Jones asegura que él es el padre. Las imágenes que han visto la luz se corresponden con la fecha en la que se quedó embarazada la ex bailarina. Esto no ha debido sentar muy bien en el clan Kardashian, que de por sí no tienen mucho aprecio a la novia de Rob.

La relación de Rob Kardashian con Blac Chyna ha estado siempre rodeada de discusiones, y aunque están esperando a su primera hija, todo señala que la pareja no termina de alcanzar la madurez. El miembro de la familia Kardashian siempre se ha caracterizado por sus inseguridades y nunca ha terminado de confiar en Blac. La matriarca del clan Kardashian ha declarado que con mucho esfuerzo conseguirá quitarse los problemas que le acompaña y estabilizará su relación la futura madre de su hija. Las cámaras del reality sobre Rob y Blac han dejado numerosas pruebas de la tormentosa relación que mantienen.