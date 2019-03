Rob Kardashian a su hermana Kim Kardashian: “Esta es mi hermana Kim, la perra de Gone Girl”

PARECE QUE ENTRE LOS DOS HERMANOS NO HAY BUENA RELACIÓN

¡Vaya, vaya, vaya! Parece que aunque Rob Kardashian ya apenas se deja ver en público, sí que no tiene miedo a morderse la lengua a la hora de echar pestes sobre su hermana Kim Kardashian. No sabemos qué habrá pasado entre los hermanos, lo que sí hemos podido ver es la publicación de Rob en redes sociales, en la que compara a Kim con la imagen de una Rosamund Pike cubierta de sangre junto al comentario: “Esta es mi hermana Kim, la perra de Gone Girl”.